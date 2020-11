Reggio Calabria, tensione a Sbarre: uomo armato si barrica in casa dopo violenze in città, blitz dei Carabinieri [FOTO LIVE]

21 Novembre 2020 19:02

Reggio Calabria, momenti di tensione a Sbarre pochi minuti fa per un blitz dei Carabinieri

Attimi di tensione in questi minuti in una traversa di via Sbarre Centrali Centrali a Reggio Calabria: in base alle prime frammentarie ricostruzioni raccolte sul posto da StrettoWeb, in momenti molto concitati, l’operazione dei militari dei Carabinieri in assetto antisommossa è un vero e proprio blitz nei confronti di un uomo che si sarebbe barricato armato nell’abitazione in cui vive. Il fatto sembrerebbe collegato a due episodi di violenza avvenuti nelle scorse ore in città. Dopo circa un’ora di tensione, i Carabinieri sono intervenuti in sicurezza e hanno caricato l’uomo in ambulanza.

Seguiranno aggiornamenti