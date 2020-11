Proteste “No zona rossa” a Reggio Calabria, Siviglia: “la disobbedienza civile è necessaria contro una decisione ingiusta”

5 Novembre 2020 22:31

L’avvocato Siviglia ha assistito in prima persona alla manifestazione organizzata in Piazza Italia

“La rabbia non sia la reazione adeguata, ma con diplomazia si può manifestare contro una decisone ingiusta. Bisogna avere una pacata disobbedienza civile. Non è giusto che i cittadini calabresi vengano trattati così”, è quanto detto dall’Avv. Agostino Siviglia. Il garante dei detenuti era presente alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Italia, dove i cittadini hanno protestato contro la decisione del Governo di inserire la Calabria tra le regioni “zona rossa”. Di seguito il VIDEO dell’intervista completa rilasciata ai microfoni di StrettoWeb.