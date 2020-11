Reggio Calabria, scuola primaria di Santa Caterina: “avviso sospensione momentanea attività didattiche in presenza”

4 Novembre 2020 17:00

La Dirigenza si è attivata “per assicurare che il disagio possa risolversi in tempi brevi”

“Si avvisano le famiglie e gli studenti frequentanti il plesso della scuola primaria di Santa Caterina che in data odierna, a seguito di attività di monitoraggio dei locali del sito con personale incaricato della Castore, è stata riscontrata la necessità di lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici. In attesa delle comunicazioni da parte del Comune circa modalità e tempistica di esecuzione degli interventi necessari a garantire la fruibilità dei servizi medesimi, altresì tenuto conto delle misure e dei percorsi di sicurezza anti-covid, si rende necessario disporre momentaneamente la prosecuzione di tutte le attività didattiche in DAD sino a nuova comunicazione. La Dirigenza si è già attivata per assicurare che tale disagio seppur necessario possa risolversi in tempi brevi sollecitando le autorità e gli uffici competenti a compiere gli interventi dovuti”, è quanto si legge in una nota stampa dell’Istituto Comprensivo Falcomatà – Archi.