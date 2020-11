“No alla zona rossa, Riapri Reggio Calabria: noi non stiamo a casa, ci vadano Conte e i suoi Ministri, noi resisteremo per libertà, lavoro e democrazia” [FOTO e VIDEO]

14 Novembre 2020 19:36

Reggio Calabria, la manifestazione di piazza Carmine: cittadini contro la zona rossa

E’ un sabato sera di proteste a Reggio Calabria contro la “zona rossa” che da ormai 8 giorni tiene in semi-lockdown il territorio Regionale. “Ma noi non stiamo a casa e non staremo a casa, facciamo resistenza. A casa vadano Conte e i suoi Ministri, noi vogliamo libertà, lavoro e democrazia” hanno urlato i manifestanti a piazza Carmine, proprio mentre nella vicina piazza Camagna si teneva un’altra manifestazione per annunciare la denuncia allo Stato italiano. Questi gruppi sono nati spontaneamente, dal basso, senza connotazioni politiche: l’evento di piazza Carmine è stato organizzato dal gruppo “Reopen Reggio Calabria“, coinvolgendo numerosi cittadini delusi e arrabbiati per la gestione della pandemia.