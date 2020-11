Reggio Calabria, copiosa perdita d’acqua in Via Trapezzoli. La rassegnazione di un cittadino: “a nulla valgono le segnalazioni” [VIDEO]

4 Novembre 2020 13:45

Il manto stradale danneggiato dalla continua perdita d’acqua, un pericolo per i residenti della zona

Sono in enorme difficoltà alcuni cittadini di Reggio Calabria che risiedono in Via Trapezzoli, vicino alla rotatoria di San Gregorio. Ormai da tanti giorni è presente una copiosa perdita d’acqua che si riversa in modo costante sulla carreggiata, danneggiando il manto stradale e creando delle enormi buche. Il tutto in una zona in cui sono presenti delle abitazioni: uno scenario che rappresenta un pericolo sia per chi attraversa la strada a piedi, sia per chi passa da quel punto con un veicolo. “Da tempo abbiamo segnalato il fatto agli enti competenti, ma nessuno è intervenuto”, rivela disperato un residente. Ecco di seguito il link del VIDEO.