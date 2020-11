Reggio Calabria, Pazzano annuncia: “momento storico, approvata in consiglio comunale la mozione per il ricalcolo delle tariffe idriche”

20 Novembre 2020 16:58

“Vi annuncio che “Oggi un cammello è passato per la cruna dell’ago”. La mozione Giovanni Di Leo è stata approvata dal Consiglio Comunale, un chiaro atto di indirizzo politico a chiedere conto di quanto avvenuto dall’avvento di SoRiCal ad oggi. Un momento storico”, è quanto afferma il consigliere comunale de “La Strada”, Saverio Pazzano. “Adesso vigileremo e staremo addosso perché questo indirizzo politico trovi la sua veloce esecuzione, per ogni cittadina e ogni cittadino di Reggio, per un bisogno profondo di giustizia sociale”, conclude.