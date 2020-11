Reggio Calabria, la proposta di Saverio Pazzano: “ricalcolare le tariffe idriche della Sorical” [VIDEO INTERVISTA]

20 Novembre 2020 12:45

Reggio Calabria, la proposta di Saverio Pazzano: “ricalcolare le tariffe idriche della Sorical. Portiamo avanti la battaglia del compianto Giovanni Di Leo”

A margine del consiglio comunale di Reggio Calabria, il consigliere de “La Strada”, Saverio Pazzano, ha anticipato ai microfoni di StrettoWeb, la proposta che avanzerà all’intera assise: “dare mandato al sindaco di attivare gli uffici competenti a tutela dei diritti della nostra città nelle sedi opportune per chiedere il ricalcolo delle tariffe idriche da parte di Sorical. La battaglia per l’acqua che è stata di Giovanni Di Leo approda in Consiglio Comunale grazie al nostro impegno”. In baso la VIDEO INTERVISTA completa.