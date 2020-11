Reggio Calabria: ordine Provinciale dei Medici Veterinari, elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

4 Novembre 2020 18:20

Nei giorni, 24 e 25 ottobre u.s., presso la sede dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. A spoglio ultimato, dopo l’accettazione degli eletti, sono state assegnate le cariche statutarie e precisamente :

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Dott. Racco Rocco Salvatore

Vice Presidente Dott. De Luca Giovanni

Segretario Dott.Ssa Santoro Silvia

Tesoriere Dott. Principato Giuseppe

Consigliere Dott. Callea Tonino Giuseppe

Consigliere Dott. D’ambrosi Davide

Consigliere Dott. Licciardo Giuseppe

REVISORI DEI CONTI:

Dott.ssa FERRUCCI Clara Francesca, Dott.ssa RUGA Francesca; Dott.ssa CARUSO Aurora. In un clima mesto per le misure anti COVID, i medici veterinari iscritti all’Albo della provincia reggina hanno confermato, per il quinto mandato consecutivo, la fiducia al Presidente Racco e alla sua squadra. Lo stesso, accettando l’incarico, ha espresso la soddisfazione per il risultato, frutto dell’impegno e dei sacrifici di tutto il gruppo conquistato perseguendo la linea della onestà, della operosità, della disponibilità ed dell’elevazione culturale degli iscritti.