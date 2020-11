Reggio Calabria, iniziata la nuova protesta sul corso Garibaldi: in città monta la rabbia contro la “zona rossa” [FOTO LIVE]

6 Novembre 2020 19:34

A Reggio Calabria proseguono le manifestazioni contro la “zona rossa” in tutta la Regione, la diretta live delle proteste in queste minuti in città

Con più di un’ora di ritardo è iniziata da pochissimo la protesta a Reggio Calabria contro la scelta del Governo che ha inserito la Calabria in “zona rossa” con l’emanazione dell’ultimo Dpcm. Dopo la manifestazione di ieri pomeriggio anche oggi i reggini si sono organizzati per scendere in piazza e fare una passeggiata non autorizzata sul Corso Garibaldi per far sentire la propria voce.

Il gruppo di manifestanti è composto da una decina di persone che pacificamente stanno esprimendo il proprio dissenso nel chiudere una regione come la Calabria che al momento al livello epidemiologico è la più virtuosa d’Italia e sta gestendo bene la pandemia da Coronavirus.