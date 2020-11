Reggio Calabria, incendio al Tribunale: crollata parte del tetto, distrutti documenti dell’archivio della Corte d’Appello [FOTO e VIDEO]

12 Novembre 2020 21:46

Reggio Calabria, gli ultimi aggiornamenti sull’incendio che ha colpito la sede della Corte d’Appello nel palazzo del vecchio Tribunale cittadino

L’incendio divampato nel pomeriggio di oggi nella sede della Corte d’Appello di Reggio Calabria ha provocato gravi danni alla struttura del palazzo storico che ha a lungo ospitato il Tribunale cittadino, nella zona compresa tra piazza Duomo e piazza Carmine. Le fiamme hanno interessato l’ala della Pretura e della Cancelleria, in una zona in cui non c’era nessuno. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Nelle prossime ore si potranno quantificare i danni: i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una gru e hanno constatato il crollo di una parte del tetto, completamente bruciato dalle fiamme. Il rogo ha bruciato anche alcuni documenti degli archivi, ma per fare un quadro più specifico della situazione bisognerà attendere al giornata di domani quando l’arrivo di un nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco proveniente da Catanzaro tenterà di ricostruire l’accaduto per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto e in modo particolare sull’innesco delle fiamme. A Reggio, intanto, sono iniziate le indagini della Polizia Scientifica che al momento non esclude alcuna pista: dall’episodio accidentale all’incendio doloso. Nell’area dell’incendio erano in corso dei lavori di manutenzione e le indagini cercano di capire anche l’eventuale legame tra i lavori e il rogo.

Intanto la Corte di Appello di Reggio Calabria, sulla pagina facebook ufficiale, ha pubblicato un avviso: “Si informa l’utenza che, a causa dell’incendio che ha danneggiato una parte del Palazzo di Giustizia, i servizi erogati dalla Corte subiranno un forte rallentamento. Sarà nostra cura comunicare quando sarà possibile la normale ripresa dell’attività degli uffici“.