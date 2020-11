Reggio Calabria, la Hermes riorganizza i servizi dopo la “zona rossa”

5 Novembre 2020 18:12

Reggio Calabria, la Hermes proseguirà nella sua attività volta a garantire i servizi ai contribuenti, attraverso i propri servizi telematici

Hermes Servizi Metropolitani, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, in continuità con le misure già adottate per contrastare/contenere il COVID-19 e per meglio tutelare la salute dei cittadini e dei dipendenti presenti nei locali, ha riorganizzato i suoi servizi.

Come già effettuato durante il primo periodo di lockdown, la società proseguirà nella sua attività volta a garantire i servizi ai contribuenti, attraverso i propri servizi telematici.

Pertanto, si riepilogano di seguito i canali a disposizione per inoltrare le proprie istanze:

EMAIL

– 1tassarifiuti@hermesrc.it per la tassa rifiuti

– 1imutasi@hermesrc.it per Imu, Ici, TASI

– 1idrico@hermesrc.it per il servizio idrico

– 1tribmin@hermesrc.it per icp, tosap e patrimonio

– sportello@hermesrc.it per tutte le informazioni generiche

TELEFONO

È stato aumentato il presidio telefonico del numero 0965.631911, con un operatore front-office dedicato per ciascuno dei tributi o settori di competenza della società.

PEC

Rimangono attivi, e ne sollecitiamo l’utilizzo, i servizi di sportello telematico e di invio istanze via PEC