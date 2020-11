18 Novembre 2020 22:05

Reggio Calabria, ennesima protesta dei cittadini contro l’emergenza rifiuti in città: bloccata la strada in via Pio XI diramazione Gulli

Ennesima protesta questa sera contro l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un gruppo di cittadini in via Pio XI diramazione Gulli hanno bloccato la strada riversando cumuli di rifiuti e bloccando la carreggiata. I residenti aspettano l’intervento dell’Avr per ripulire la zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.