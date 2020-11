Reggio Calabria: degrado ed incuria in via Saccà [FOTO]

4 Novembre 2020 18:51

Reggio Calabria: degrado ed incuria in via Saccà, le immagini

Degrado ed incuria in via Saccà a Reggio Calabria. Un cittadino scrive: “in questa via l’abbandono è totale, la pulizia latita, gli alberi sono allo stremo. Strade così a Reggio ve ne sono tante, basta girare a piedi e non in carrozza”, conclude.