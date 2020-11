Reggio Calabria, consiglio comunale sull’”emergenza Covid 19″. La proposta di Pazzano: “istituire una nuova commissione consiliare” [FOTO e INTERVISTE]

6 Novembre 2020 12:29

Reggio Calabria: convocato per questa mattina il consiglio comunale con un unico punto all’ordine del giorno “Emergenza Covid-19”. Le parole di Zimbalatti e Pazzano

Il presidente del consiglio Vincenzo Marra ha convocato in sessione straordinaria e urgente una seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria, per questa mattina presso la Sala del Consiglio Comunale con un unico punto all’ordine del giorno: “Emergenza Covid-19”. A margine dei lavori ha rilasciato delle dichiarazioni il consigliere comunale de “La Strada”, Saverio Pazzano: “abbiamo chiesto la convocazione di questo consiglio per discutere dell’emergenza e proporre delle soluzioni. Proponiamo l’istituzione di una commissione speciale di consiglieri comunali che si occupi solo del Covid”. Nino Zimbalatti, consigliere comunale di maggioranza, ha sottolineato che “come medico dico che stiamo attraversando un periodo difficile da un punto di vista sanitario e dobbiamo uscirne uniti, senza giocare sulla pelle dei cittadini. E’ altresì opportuno, da un punto di vista economico, dare un sostegno concreto a tutti coloro che, da questa crisi, perderanno tanto”. In basso le INTERVISTE complete.