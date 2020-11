5 Novembre 2020 09:19

Reggio Calabria: convocato per giorno 6 Novembre il consiglio comunale con un unico punto all’ordine del giorno: “Emergenza Covid-19”

Il presidente del consiglio Vincenzo Marra ha convocato in sessione straordinaria e urgente, in sessione unica, una seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria, per giorno 6 Novembre alle ore 10:00 presso la Sala del Consiglio Comunale, anche in video conferenza, con un unico punto all’ordine del giorno: “Emergenza Covid-19”