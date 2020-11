Reggio Calabria: consegnati i lavori per la palestra scuola Pythagoras. Paris: “Investire sulla sicurezza e qualità delle nostre scuole”

13 Novembre 2020 09:42

Reggio Calabria, Paris: “la consegna dei lavori per la riqualificazione e completamento della palestra della scuola Pythagoras di Ravagnese è sicuramente un passo importante per la città”

“La consegna dei lavori per la riqualificazione e completamento della palestra della scuola Pythagoras di Ravagnese, finanziati con le risorse straordinarie dei “Patti per il Sud”, è sicuramente un passo importante per la città che contribuirà alla rigenerazione urbana e sociale del quartiere. La palestra così come il plesso di San Sperato che ospiterà la nuova scuola primaria, opere molto attese dalla comunità da quasi dodici anni e per le quali mi sono impegnato quando ero delegato all’edilizia scolastica per il Comune di Reggio Calabria, rappresentano un fondamentale step per lo sviluppo e l’implementazione delle periferie ma anche, la risposta ad un territorio stanco e desideroso di avere finalmente, luoghi sicuri per i propri figli”. E’ quanto scrive in una nota il consigliere regionale, On. Nicola Paris. “La riqualifica del polo sportivo è un intervento di rilevantissimo impatto per Reggio Calabria che restituisce alla città e agli amanti dello sport un impianto da dimensioni e potenzialità non comuni. Per questo, non posso non ringraziare i genitori degli alunni che hanno stimolato le istituzioni e seguito con grande attenzione l’evolversi di tutte le procedure, gli uffici di edilizia scolastica nella persona di Giuseppe Richichi, Antonio Mallamaci e Giuseppe Chirico nonché il consigliere Filippo Burrone con il quale ho lavorato in piena sinergia per portare avanti queste due opere e superare i numerosi ostacoli e lungaggini frapposti all’ottenimento dell’odierno risultato, a vantaggio dell’intera provincia reggina. Spero che l’attuale Amministrazione comunale continui su questa via andando avanti con progetti e lavori per dotare la città di scuole più sicure e più belle per gli studenti reggini perché non si possono più sottovalutare l’ambiente e le condizioni dei plessi che incidono sempre di più sulla capacità di apprendere. Bisogna necessariamente investire a favore della sicurezza e della qualità delle nostre scuole, che rimane una priorità per la Provincia nella consapevolezza che l’istruzione rappresenta uno dei principali fattori di crescita per una comunità. Se non ci sarà un’inversione di rotta, i nostri studenti rischiano un distacco ancora più profondo dai livelli di apprendimento”, conclude.