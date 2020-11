1 Novembre 2020 17:06

Reggio Calabria, carcassa di tartaruga rinvenuta a Scilla: le immagini del ritrovamento sulla spiaggia della cittadina della Costa Viola

Rinvenuta una carcassa di tartaruga sulla spiaggia di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Come si evince dalle foto inviate da Cosimo Barone a corredo dell’articolo, si nota in maniera chiara i resti del povero animale morto sicuramente da svariati giorni. In alto la gallery completa.