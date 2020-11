Reggio Calabria: arrestato esponente di spicco della cosca di ’ndrangheta Bellocco di Rosarno, catturato in un casolare con documenti falsi [NOME, VIDEO, DETTAGLI]

13 Novembre 2020 20:32

Reggio Calabria, il latitante è stato localizzato e catturato in un casolare in una zona rurale comune di Mongiana (VV)

I militari dei Comandi Provinciali di Reggio Calabria della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito una operazione di polizia giudiziaria conclusasi con la cattura di Domenico Bellocco, latitante di ‘ndrangheta ed esponente di spicco della omonima cosca di Rosarno (RC), uno dei sodalizi criminali mafiosi più potenti del mandamento tirrenico, con ramificazioni in tutta Italia e in Europa.

Il latitante è stato localizzato e catturato in un casolare in una zona rurale comune di Mongiana (VV), in esito alle risultanze di indagini di polizia giudiziarie dirette dal Procuratore Capo Dott. Giovanni Bombardieri e coordinate dal Proc. Agg. Dott. Gaetano Calogero Paci della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

Le investigazioni sono state eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo reggino e sono state avviate nel 2019 nei confronti di un’organizzazione di stampo mafioso dedito al narcotraffico di cocaina verso il territorio nazionale a mezzo container e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

Nell’ambito dell’operazione, convenzionalmente denominata “Tre croci”, il G.I.C.O. – Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata, ha raccolto questo pomeriggio elementi utili alla localizzazione del pericoloso ricercato, in maniera convergente con le risultanze di specifiche attività investigative condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Per quanto sopra, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in coordinamento con quello di Vibo Valentia e con il supporto aereo della Sezione Aerea di Lamezia Terme (VV) e operativo della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, ha attivato un dispositivo repressivo, unitamente al personale del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, delle Aliquote di Primo Intervento dell’Arma, dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria” e della Compagnia di Serra San Bruno dell’Arma dei Carabinieri, che ha consentito di catturare Bellocco Domenico.

Il latitante, ricercato dal novembre 2019 per associazione per traffico di sostanze stupefacenti e di tipo mafioso, si era sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria reggina, in esito alle risultanze di una precedente operazione antidroga del G.O.A. di Reggio Calabria, denominata “Magma”.

L’arrestato sarà associato alla Casa Circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Allo stato, sono in corso ulteriori investigazioni al fine di identificare e rintracciare eventuali soggetti che abbiano favorito la latitanza dell’arrestato, il quale disponeva di documenti falsi.L’attività di servizio testimonia concretamente la costante ed efficace azione posta in essere dalla Guardia di Finanza nel contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e alle organizzazioni mafiosi.