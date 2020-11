Reggio Calabria, americana pulisce piazza Carmine: “la città non merita tutto questo disastro” [FOTO]

21 Novembre 2020 19:55

Americana pulisce piazza Carmine: “Reggio Calabria non merita tutto questo disastro, è una città meravigliosa che mi ha dato tanto in termini di affetto ed io voglio ricambiare questo popolo così gentile”

Si chiama Margaret, viene dal Michigan negli Stati Uniti e si è innamorata di Reggio Calabria. Così ha deciso di dare un contributo a questa città mettendosi al lavoro per ripulire quello che avrebbero dovuto fare altre persone. Ha iniziato con piazza Carmine. Il motivo per cui fa questo? Lo spiega in poche parole quasi incomprensibili. “Reggio Calabria non merita tutto questo disastro, è una città meravigliosa che mi ha dato tanto in termini di affetto ed io voglio ricambiare questo popolo così gentile”.

David Crucitti