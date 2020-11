Reggina, Rolando di nuovo out? Il messaggio criptico: “Con la fame di rientrare più forte, sei una roccia” [FOTO]

20 Novembre 2020 12:43

Reggina, possibile nuova tegola per la Reggina: il messaggio criptico di Rolando sembrerebbe presupporre un nuovo stop, in attesa di notizie ufficiali

L’ennesima tegola per la Reggina? In attesa di notizie ufficiali, infatti (e purtroppo), Gabriele Rolando sembrerebbe aver dato di nuovo forfait, aggiungendosi così alla lista degli indisponibili insieme a Faty, Charpentier e – col punto interrogativo – Rivas, mentre resta da capire quali siano le condizioni di Delprato e Lafferty al rientro dalle Nazionali.

A confermare la tesi di un possibile stop per l’esterno destro è anche la Instagram Story che lo stesso calciatore ha postato e partita dal fratello Nicolò: “Sempre con te, con la fame di rientrare più forte. Sei una roccia, sei la mia forza”, scrive il fratello taggando Rolando, che poi riposta. Ovviamente, si resta in attesa di notizie ufficiali che possano confermare la news così come, eventualmente, l’entità e i tempi di recupero.