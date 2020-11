Reggina, un positivo al Coronavirus nell’Under 16: sospese attività scuola calcio e settore giovanile

4 Novembre 2020 18:25

Un caso positivo al Coronavirus nell’Under 16 della Reggina: sospese tutte le attività di scuola calcio e settore giovanile

“La Reggina comunica che, a seguito di un caso positivo al Covid-19 nella formazione Under 16 e in attesa dell’imminente Dpcm, le attività della scuola calcio e settore giovanile vengono sospese fino a nuova comunicazione. La Reggina ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo anti-covid FIGC”. Con questa breve nota sul proprio sito ufficiale, il club amaranto comunica la sospensione delle attività di scuola calcio e settore giovanile a causa di un caso positivo al Coronavirus riscontrato nella formazione Under 16.