6 Novembre 2020 12:04

Lafferty non ci sarà domani a Empoli: l’attaccante della Reggina è partito per stare vicino alla famiglia dopo la tragica notizia della morte della sorella

Una tragedia immane, una notizia bruttissima. E’ quella che ha coinvolto l’attaccante della Reggina Kyle Lafferty, che ha perso la sorella Sonia (40 anni) prematuramente scomparsa. Il calciatore starà vicino alla famiglia in questi giorni di dolore e sarà assente da Reggio Calabria. Per questo, la sua presenza domani è esclusa. Il gigante nordirlandese ha ovviamente ricevuto il permesso per poter partire. In momenti del genere, tutto passa in secondo piano.