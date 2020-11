Reggina, brividi Lafferty con l’Irlanda del Nord: ricorda la sorella scomparsa con una maglia speciale [FOTO]

12 Novembre 2020 22:40

Una maglia speciale per ricordare la sorella: è quella che ha indossato l’attaccante della Reggina Kyle Lafferty con la sua Nazionale

Qualche giorno fa l’attaccante della Reggina Kyle Lafferty ha perso prematuramente la sorella Sonia, 40enne, facendo poi immediatamente ritorno a casa per stare vicino alla famiglia in un momento così complicato. Dopo aver saltato la trasferta di Empoli, si è aggregato alla sua Nazionale per gli impegni di Nations League, ma è chiaro che non bastano pochi giorni per scalfire un dolore grandissimo. Il calciatore amaranto, per ricordare a modo suo la sorella, è sceso in campo con una maglia speciale, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, nel match tra la sua Nord Irlanda e la Slovacchia. Il gigante ex Palermo è entrato in campo al 77′, tre minuti prima del pari della squadra locale con l’autogol dell’interista Skriniar.