Reggina, forfait Rolando: “sarò fuori per un po’…” [FOTO]

21 Novembre 2020 14:41

L’esterno amaranto ha riscontrato un infortunio in settimana

Ha alzato bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare rimediato in settimana l’esterno Gabriele Rolando. Il pupillo di mister Domenico Toscano dovrà dunque saltare per infortunio la gara contro il Pisa: “Purtroppo il calcio è anche questo, devo accettarlo. Sarò fuori per un po’… ma tornerò presto!”, ha scritto il calciatore su Instagram. Su quella fascia scalpita il croato Mario Situm, anche se Enrico Del Prato è stato utilizzato più spesso in quel ruolo nelle prime uscite stagionali. Toccherà allo staff tecnico scegliere la pedina più adeguata, in virtù anche dell’avvicinamento di un filotto di gare difficili (Monza, Brescia e Chievo).