25 Novembre 2020 15:48

Reggina, don Zampaglione promuove la campagna abbonamenti per sostenere gli amaranto: “diamo noi sostenitori una grande spinta alla squadra in attesa di tornare su quegli spalti”

“Il covid 19 ci ha tolto tantissime cose tra queste la gioia di andare a vedere la Reggina ritornata in serie B. Tutto questo finirà – sostiene don Giovanni Zampaglione, prete-tifoso della squadra amaranto- la pandemia sarà debellata e noi ritorneremo al Granillo. Ritorneremo ad esultare ad un goal della Reggina. Ritorneremo ad abbracciarci ad una vittoria della nostra squadra amaranto. Ritorneranno quei tempi. Nel frattempo mi permetto di sposare questa idea brillante del signor Gianluca Tripodi, tifoso dei colori Amaranto. Cari amici amaranto, il momento è assai delicato e lo sappiamo tutti. Non possiamo nasconderlo solo perché non ci piace. Vedete da sostenitore ribolle il sangue ma avendo una visione anche più tecnica ai problemi si cerca di proporre soluzioni. E forse questa potrebbe essere una. Sappiamo tutti che il covid ci terrà lontani dallo stadio ancora per un bel po’ di tempo. E sappiamo quanto sia in termini economici e di apporto psicologico alla squadra questo incida( cifre alla mano se le guardiamo non è affatto poco, pensiamo alla serie b con 18000 spettatori media a partita come sarebbe). Per cui onde mantenere lo spirito di quel bellissimo striscione di domenica, proporrei( perché tecnicamente sarebbe attuabile) che la Reggina faccia la stessa cosa che ad esempio, la Pallacanestro Viola sta facendo. Una campagna abbonamenti d’amore. Immaginate se almeno noi abbonati alla Reggina sottoscrivessimo e siamo 7000, il nostro posto con la speranza che magari anche in tarda primavera qualche partita si possa vedere. Forse molti non potrebbero economicamente. Molti non lo riterrebbero magari giusto. Ma in un momento come questo chi può lo farebbe senza esitazioni. Diamo noi sostenitori una grande spinta alla squadra in attesa di tornare su quegli spalti. Se la Reggina lo vuole io #miabbonolostesso. Stadio o non stadio. Solo per amore di lei”, conclude.