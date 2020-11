Reggina, Denis incontra Denis: la bella storia tra il cane di razza chow chow e l’attaccante amaranto

4 Novembre 2020 15:29

Una bella storia è quella che vede protagonista un tifoso amaranto e il suo cane di nome Denis, che ha incontrato proprio l’attaccante della Reggina

Una bella storia. Denis incontra Denis. Un tifoso amaranto, Fabio Modafferi, ha postato sul suo profilo Facebook una foto che ritrae lui, il suo cane e l’attaccante amaranto. Il nome dell’animale, di razza chow chow, è stato chiamato proprio Denis. Il motivo? Lo spiega lo stesso utente, di cui riproponiamo in basso il testo integrale.

“GERMAN DENIS incontra finalmente il mio Denis! Voglio condividere con tutti i miei amici un gran momento di gioia personale. E chi mi conosce, sa quanto io amo la Reggina! Non so se per alcuni può sembrare una bambinata, un qualcosa di esagerato, ma sinceramene sono contento del gesto fatto e la mia gioia mi porta a gridarlo al mondo. Oggi ho avuto il piacere di incontrare GERMAN DENIS a cui ho presentato il mio chow chow che ho chiamato proprio come lui, in quanto entrambi sono accumunati dal fatto di aver portato un cambiamento nei rispettivi ambienti in cui sono arrivati un po’ di tempo fa. Sia Denis Senior che Denis Junior, hanno portato tante soddisfazioni ed emozioni.

E’ stato proprio il piccolo Denis a consegnare il regalo che abbiamo pensato di fare al grande German, con la speranza che gli possa portare tanta fortuna e che si possa lasciare alle spalle qualche episodio negativo dell’ultimo periodo. Voglio ringraziare pubblicamente GERMAN DENIS per avermi ascoltato, sappiamo io e lui cosa ci siamo detti, ed è stato bellissimo vedere il suo stupore dipinto sul volto subito dopo aver appreso che quell’ammasso di pelo si chiama proprio come lui ed in suo onore. Ma la cosa più bella di tutte è aver percepito che il nostro campione ha capito l’essenza del gesto e del dono simbolico della maglietta che gli abbiamo preparato. Concludo con una frase che dico spesso e che penso sia la più azzeccata possibile: c’è ancora chi pensa che il calcio sia solo un gioco. Una giornata che porterò sempre nel cuore, sinceramente.

P.S. Un sentito ringraziamento alla signora del gabbiotto per la preziosa collaborazione. Grazie Reggina 1914″.