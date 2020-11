19 Novembre 2020 21:53

Nota ufficiale della Reggina, che comunica che Toscano non si tocca: smentite voci in merito ad un possibile avvicendamento in panchina

“In merito alle notizie apparse su alcuni giornali on line, la Reggina smentisce categoricamente ogni voce possibile relativa un avvicendamento in panchina. La società ha piena fiducia nel proprio tecnico Domenico Toscano. Società, tecnico e squadra sono totalmente concentrati sul prossimo impegno di domenica sera”. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale amaranto in merito a qualche notizia apparsa relativamente ad un possibile avvicendamento sulla panchina del club dello Stretto.