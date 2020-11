Reggina, il resoconto della seduta odierna al Sant’Agata: Vasic ritorna in gruppo

14 Novembre 2020 14:27

Il resoconto della seduta odierna della Reggina, che questo weekend non giocherà per via della sosta delle Nazionali: rientra in gruppo Vasic

“Altra mattinata di lavoro al Centro Sportivo Sant’Agata. Sotto le direttive dello staff tecnico il gruppo ha iniziato la seduta in palestra. La squadra si è poi spostata sul campo, dove ha effettuato degli esercizi neuromuscolari, partitelle a tema e, nel finale, la consueta sfida a campo ridotto. Nikola Vasic si è unito al gruppo ed è a disposizione del tecnico Domenico Toscano. Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento”. Questa la nota ufficiale della Reggina in merito alla seduta odierna. L’attaccante svedese si unisce al gruppo dopo l’assenza degli ultimi giorni.