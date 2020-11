Ragusa, neonato abbandonato in un sacchetto dei rifiuti: un passante lo salva

5 Novembre 2020 14:29

Un neonato è stato abbandonato in un sacchetto dei rifiuti a Ragusa: a salvarlo, un passante che ha immediatamente chiamato la Polizia

Una brutta storia, per fortuna non conclusasi in tragedia. Ieri sera, a Ragusa, un passante ha salvato un neonato abbandonato per strada dentro un sacchetto dei rifiuti. L’uomo, pensando che il sacchetto fosse stato abbandonato da alcuni incivili, si è avvicinato per raccoglierlo e gettarlo negli appositi contenitori ma a quel punto ha sentito il pianto del bimbo, che si trovava in Via Saragat, e ha chiamato la polizia. Il piccolo era avvolto in una coperta e aveva ancora il cordone ombelicale. Immediata la segnalazione alla Centrale operativa della questura che ha inviato sul posto una volante e un’ambulanza del 118. Il neonato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, dove si trova attualmente ricoverato anche se non corre pericolo di vita. La polizia, intanto, sta portando avanti le indagini per risalire agli autori del grave gesto.

Neonato abbandonato a Ragusa, la Comunità Papa Giovanni: “disponibili ad accoglierlo”

“Siamo disponibili ad accogliere il neonato abbandonato a Ragusa. In una delle nostre case famiglia potrà ricevere l’affetto di un papà, di una mamma, di tanti fratelli nell’attesa che venga adottato”. E’ quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito alla notizia del neonato abbandonato in un cassonetto della spazzatura ieri sera a Ragusa. La Comunità di don Benzi è presente anche nel territorio di Ragusa con una casa famiglia. “Faccio un appello a tutte le coppie e le mamme che non si sentono di continuare la gravidanza a causa delle difficoltà. – continua Ramonda – Non abortite i vostri figli! Noi vi possiamo accompagnare per cercare di affrontare insieme tutte le difficoltà. Se non riuscite a tenerli con voi, allora ricorrete al parto in anonimato, date alla luce il bimbo in sicurezza ed altre famiglie se ne prenderanno cura”.

La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, conta oltre 500 case famiglia in Italia e all’estero, ha attivato un numero verde per l’ascolto e l’aiuto alle gestanti in difficoltà: 800-035036.