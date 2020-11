Quanto guadagna Pep Guardiola? Lo stipendio faraonico dell’allenatore spagnolo dopo il rinnovo con il City

20 Novembre 2020 11:18

Stipendio Pep Guardiola, quanto guadagna l’allenatore del Manchester City? Il rinnovo di contratto con il club inglese è faraonico

Stipendio Pep Guardiola, quanto guadagna l’allenatore del City? – “Ogni allenatore dipende dai risultati ed è così anche per me. Qui ho trovato l’ambiente ideale. Nei momenti difficili ho sempre sentito l’affetto e il sostegno della società, da Ferrano Soriano a Txitxi Begiristain a Khaldoon Al-Mubarak. La mia sensazione è che vi siano ancora traguardi importanti da raggiungere”. Pep Guardiola annuncia con queste parole il proprio rinnovo con il Manchester City, con il quale rincorre ancora il sogno della Champions League. L’allenatore spagnolo si è legato al club inglese fino all’estate 2023 a cifre astronomiche, come quelle che il ricco club britannico garantisce. Pep Guardiola guadagnerà circa 20 milioni di sterline lorde a stagione, circa 12,3 milioni di euro netti.