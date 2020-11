4 Novembre 2020 18:51

Lorenzo Sonego sconfitto ai sedicesimi di finale dell’ATP di Parigi-Bercy: il tennista italiano non ripete l’exploit di Vienna e si arrende in due set a De Minaur

Chi si aspettava un exploit in stile Vienna è rimasto deluso. Lorenzo Sonego non è riuscito a ripetere la buona prestazione offerta in Austria, torneo nel quale ha eliminato Djokovic perdendo poi solo in finale contro Rublev, venendo eliminato al secondo turno dell’ATP di Parigi-Bercy. Il tennista italiano, numero 32 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in 1 ora e 28 minuti di gioco dall’australiano Alex De Minaur (numero 25 ATP) in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 7-5.