Le Previsioni Meteo per mercoledì 25 Novembre: temporali anche domani in Calabria e Sicilia

24 Novembre 2020 10:30

Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per mercoledì 25 Novembre: rovesci e temporali anche domani in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo– Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 25 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord condizioni di bel tempo su tutte le regioni con sottili velature dal pomeriggio sul settore occidentale; foschie lungo il corso del Po al primo mattino e dalla serata.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con locali temporanee schiarite; ampio soleggiamento con isolati annuvolamenti altrove.

Sud e Sicilia: nuvolosità diffusa con fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’isola, specialmente settore ionico, e Calabria meridionale, in miglioramento un po’ ovunque ad eccezione di quest’ultime.

Temperature: minime in aumento su Piemonte ed Emilia; in diminuzione su coste dell’alto Adriatico, Marche, Campania costiera, Sardegna sudorientale e Calabria; generalmente stazionarie altrove; massime in tenue rialzo su arco alpino centrorientale, Appennino tosco-emiliano, bassa Campania, Basilicata; in flessione su Sicilia centrale e Calabria meridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio. Venti: deboli variabili al centro-nord, dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, da quelli orientali su Sardegna e restante sud.

Mari: poco mossi, localmente mosso solamente lo Ionio.