Ponte sullo Stretto, il “doppio gioco” del Governo: approvata mozione generica, ma bocciata quella di Forza Italia sull’opera subito cantierabile [DETTAGLI]

4 Novembre 2020 18:05

Ponte sullo Stretto: il testo presentato da Iv, Pd, Leu, M5s, Misto – Minoranze linguistiche ha ottenuto 237 sì, 168 no e 9 astensioni

Una notizia buona a metà per i cittadini di Messina e Reggio Calabria. L’aula della Camera ha approvato con 237 “sì” e 168 “no” la mozione di maggioranza “sulle iniziative per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, nell’ambito di un più ampio programma di rilancio infrastrutturale ed economico”. Il voto ha spaccato il Movimento 5 stelle, visto che degli undici deputati calabresi solo uno si è espresso a favore: Nesci, Barbuto, D’Ippolito, Dieni, Parentela, Misiti, Scutellà non hanno partecipato al voto sulla mozione, due invece i voti contrari (Forciniti e Sapia). Nel pomeriggio c’era stato un duro confronto tra gli esponenti pentastellati calabresi e i vertici del gruppo sul testo della mozione, mal digerito da molti pentastellati.

Le altre tre mozioni però, presentate da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e favorevoli alla realizzazione dell’opera nell’ambito dei progetti finanziabili con il Recovery fund, sono state respinte dall’aula. Il testo della maggioranza non prende infatti una posizione definitiva e determinata sulla costruzione o meno del Ponte. Infatti si limita ad impegnare il governo “ad avviare con il Parlamento una specifica interlocuzione sulle modalità attraverso cui ammodernare le infrastrutture del Mezzogiorno, allineandole a quelle delle altre zone geografiche d’Italia e d’Europa, fermo restando il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente”. “Ad assicurare – si legge ancora nella mozione di maggioranza – la conclusione entro il 31 dicembre 2020 dell’attività della commissione nominata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, integrata con esperti ambientali concordati con il ministero dell’Ambiente, la pubblicazione dei lavori della stessa e la loro tempestiva trasmissione al Parlamento. A individuare, all’esito del confronto con il Parlamento e con le altre istituzioni anche locali, la soluzione che possa meglio rispondere alla domanda di mobilità da e per la Sicilia, coerentemente all’atto di indirizzo approvato dalla Camera nell’ambito della discussione sul Recovery fund, con la finalità di realizzare un collegamento stabile e veloce dello Stretto di Messina, mediante la realizzazione di opere adeguate e la previsione di mezzi idonei e sostenibili, in modo da porre definitivamente fine all’isolamento della rete dei trasporti siciliani e da quella del resto del Paese, estendendo, così, l’alta velocità fino a Palermo e Siracusa”.

“Il governo, esprimendo parere contrario alla mozione di Forza Italia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, si dimostra miope, ostaggio di un antico retaggio ideologico contro le grandi opere, desideroso di abbandonare il Mezzogiorno del Paese ad un futuro quanto mai incerto. Ringrazio i deputati siciliani e calabresi Stefania Prestigiacomo, Roberto Occhiuto, Giusi Bartolozzi, Matilde Siracusano, Maria Tripodi, Francesco Cannizzaro e Sergio Torromino, per il grande impegno profuso per questa causa e per le iniziative che in questi mesi hanno portato avanti, tanto in Parlamento quanto sui territori”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Per Forza Italia il Ponte sullo Stretto di Messina resta una grande opportunita’ per il Sud, per la Sicilia, per la Calabria, per rilanciare turismo e sviluppo, per creare posti di lavoro, per dare una prospettiva di crescita a importanti Regioni del nostro Paese. La maggioranza oggi ha detto ‘no’, ma noi continueremo la nostra storica battaglia: ‘Si’ al PONTE’”, conclude Gelmini.

Ponte sullo Stretto, Siracusano: “adesso il Governo dimostri concretezza”

“La Camera dei deputati si veste di Sì al Ponte grazie ai deputati di Forza Italia che hanno indossato le magliette per dire si allo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno. Il Governo dimostri finalmente concretezza. Le chiacchiere stanno a zero!”, lo scrive sul proprio profilo Facebook la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano.

Ponte sullo Stretto, Mulè: “continueremo a dare battaglia dentro e fuori dal Parlamento”

“Forza Italia dice Sì al Ponte sullo Stretto di Messina, per noi opera strategica per il Sud. La maggioranza è sorda al progresso e allo sblocco delle grandi opere. Continueremo a dare battaglia dentro e fuori dal Parlamento”, lo scrive sui social il deputato di Forza Italia Giorgio Mulé.

Ponte sullo Stretto, Licatini: “priorità alle infrastrutture di prossimità”

“Non possiamo pensare a una infrastruttura di attraversamento dello Stretto di Messina, se poi per raggiungerlo da Palermo in treno si impiega quasi 4 ore e da Trapani più di 14 ore: significherebbe lasciare intatto il deserto e concentrare le risorse sulla cattedrale. La priorità allora sono quelle che potremmo definire le ‘infrastrutture di prossimità’, le tante opere che risolvono effettivamente i problemi quotidiani delle persone e diventano per loro opportunità di progresso: ferrovie, porti, strade, scuole, asili nido, ospedali… Opere che per giunta sono davvero in grado di portare tanti posti di lavoro, per un tempo lungo, e benessere diffuso”. Lo ha affermato in Aula la deputata del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente ed Ecomafie Caterina Licatini, intervenendo sulla mozione legata alla eventuale realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Su questo punto la mozione di maggioranza è chiara: è al lavoro una Commissione nominata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere integrata con esperti delle ricadute e degli impatti ambientali, indicati di concerto con il ministero dell’Ambiente”, ha aggiunto Licatini. “Questa commissione composta da tecnici di altro profilo terminerà i lavori entro il 31 dicembre 2020 trasmettendone le risultanze al Parlamento. Sarà poi quest’ultimo, insieme alle istituzioni locali, a individuare la soluzione che possa meglio rispondere alla domanda di mobilità da e per la Sicilia”, ha concluso la deputata.

Ponte sullo Stretto, Articolo Uno Messina: “bocciata la Mozione a favore del Ponte. Bene la maggioranza”

“Il centrodestra continua ad avere un approccio strumentale al dibattito sul Recovey Fund – argomenta il Segretario Provinciale di Articolo Uno, Domenico Siracusano – ed invece di pensare ad una strategia complessiva per la Sicilia, la Calabria e l’intero Mezzogiorno non perde occasione per agitare il vessillo ideologico del ponte sullo Stretto di Messina. Bene ha fatto la maggioranza di governo a respingere le mozioni del centrodestra – prosegue Siracusano – evidenziano la necessità di un piano complessivo per il Sud che affronti il tema infrastrutturale superando un approccio parziale e valutando le reali condizione socio-economiche del territorio. Nella mozione presentata da PD, IV, M5S e LeU si pone l’attenzione sull’integrazione tra sviluppo, infrastrutture e ambiente e – conclude il Segretario di Articolo Uno – si chiede opportunamente di integrare la Commissione nominata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con un esperto ambientale”. E’ questa la dichiarazione del Segretario Provinciale di Articolo Uno, Domenico Siracusano relativa al dibattito svolto oggi alla Camera dei Deputati concernente iniziative per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.