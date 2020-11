Natale da Orchidea Staff: il Garden diventa un magico Parco Natalizio con piante e addobbi di ogni tipo per trascorrere al meglio le festività [FOTO]

29 Novembre 2020 17:54

Reggio Calabria, Orchidea Staff è già pronto per un Natale speciale: dopo i sacrifici per la pandemia, che continueranno anche durante le festività, c’è spazio per addobbi e regali a tema natalizio dal gusto elegante e raffinato

Si avvicina il Natale e cresce la voglia di addobbare a festa le proprie abitazioni, a maggior ragione quest’anno che con tutte le sofferenze e i sacrifici imposti dalla pandemia, l’arrivo delle festività natalizia viene visto come un momento di speranza, che coincide anche con la fine di un anno terribile che si porterà con sè l’auspicio di un 2021 migliore. Per addobbare al meglio la nostra Redazione, siamo andati a trovare il meraviglioso Garden “Orchidea Staff” di Saverio Fortugno sito sulla SS106 Jonica a Pellaro che ha appena esposto materiali eleganti e raffinati a tema natalizio. Entrando all’interno del Garden si respira immediatamente aria di festa grazie all’enorme varietà di piante natalizie di ogni tipo e alla vasta esposizione di oggettistica utile ad addobbare la casa, l’ufficio e a realizzare un albero natalizio davvero speciale. Talmente tanto che se c’è qualcuno che l’ha già fatto in così grande anticipo, può valutare l’opportunità di rivederlo e migliorarlo con un tocco di classe davvero unica.

Il punto forte di Orchidea Staff sono le piante, soprattutto quelle rare e particolari: Saverio Fortugno punta sempre al meglio per soddisfare la propria clientela con prodotti insoliti anche per la “selezione natalizia“, allestita non solo con alberi di natale di tutte le dimensioni e qualità, ma anche di tante particolari chicche nelle ghirlande, nei pungitopo e in molto altro che porta a immergere la mente di grandi e piccini in un clima unico e magico come magica è l’aria natalizia.

Con l’occasione infausta del lockdown, Orchidea Staff ha trasformato il disagio in opportunità offrendo il nuovo servizio delle consegne a domicilio gratuite: un servizio molto comodo e apprezzato al punto che è da poco online il nuovo e-commerce (https://orchideastaff.easy-delivery.it/) molto semplice e fruibile in modo da consentire a tutti i clienti di potersi collegare sul sito e acquistare comodamente da casa o dall’ufficio tutte le piante, i vasi o i prodotti che fanno parte della sfera botanica semplicemente con un click, ricevendo ciò che si desidera direttamente al domicilio indicato, o facendo un regalo a distanza, senza spese di consegna.

Per chi invece vorrà recarsi al Garden, ricordiamo che i due punti vendita di Orchidea Staff sono regolarmente aperti al pubblico, a maggior ragione adesso che la Calabria è in “zona arancione“, ogni giorno con orario NO STOP dalle 8:00 alle 20:00: