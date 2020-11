Patrice Evra innamoratissimo della giovane modella Margaux, la ex moglie: “sei un topo di fogna”

13 Novembre 2020 12:52

Patrice Evra innamorato follemente della sua nuova fiamma Margaux Alexandra: la ex moglie del calciatore non la prende bene

Patrice Evra ha ufficializzato la sua relazione con Margaux Alexandra su Instagram. L’ex calciatore della Juventus ha postato uno scatto in cui tiene la bella modella olandese per mano, con a corredo una lunga dedicata al miele: “stiamo insieme da più di un anno, voglio dire da quando mi hai rubato il cuore. Dopo la seconda volta che ci siamo incontrati, ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te ora, anche quando sei al mio fianco, mi manchi! Pensavi che fossi pazzo quando ti ho chiesto la mano dopo appena tre mesi. Auguro a tutti gli uomini di amare le loro donne come ti amo io. E’ semplicemente incredibile, non lo riesco a descrivere. Sei il mio universo, la mia anima, la mia pace. Mi sento al sicuro quando mi tieni per mano. La felicità è una scelta e io scelgo te per il resto della mia vita”.

Tanti i messaggi di auguri alla coppia, fra i quali però non ci sarano quelli di Sandra, ex moglie del calciatore francese dalla quale si è separato dopo 25 anni di relazione. Al ‘The Sun’, la donna ha dichiarato: “se ne era andato da casa per un viaggio di lavoro di 15 giorni e non è più tornato. Il 4 marzo mi ha chiesto il divorzio tramite il suo avvocato. Mi ci è voluto molto tempo per capire come fosse diventato un topo di fogna”. Sandra ha poi svelato alcuni tradimenti da parte del marito: con Danielle Silvester, con la modella di Playboy Carla Howe e con la dottoressa Gabriella Birley, con la quale Patrice Evra ha anche due figli.