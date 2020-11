Orlandina Basket, Antonio Sapone è il nuovo Team Manager e Responsabile Scouting

13 Novembre 2020 13:55

Nota ufficiale dell’Orlandina Basket: Antonio Sapone sarà il nuovo Team Manager del club

Orlandina Basket è lieta di comunicare che Antonio Sapone sarà il nuovo Team Manager del club. Classe 1991, laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma 3, Antonio inoltre svolgerà il doppio ruolo di Team Manager e Responsabile Scouting per la stagione 2020/21.

Sapone, dal 2012 presente nella famiglia Orlandina, quando iniziò a collaborare come scout, sarà un punto di riferimento importante per il club biancoazzurro. Il suo fondamentale ruolo di collante tra squadra e società è stato già collaudato con successo durante questi primi mesi di prestagione.

“Le qualità umane e professionali di Antonio sono ben note all’Orlandina, – dichiara il Presidente Enzo Sindoni – della quale rappresenta i valori: passione, lealtà ed impegno costante. L’importanza del ruolo che assume da questa stagione è la dimostrazione della fiducia e della stima che abbiamo in lui. Antonio e l’Orlandina hanno un grande futuro.”

Per Antonio Sapone invece: “La scelta del Club di affidarmi un ruolo così importate mi rende estremamente contento e onorato. Sento una grande responsabilità, ma questo non è affatto un peso, piuttosto un’ulteriore fonte di motivazione. Ringrazio Peppe Sindoni per avermi permesso di entrare, diverse stagioni fa, in un mondo spesso inaccessibile per chi non ha legami pregressi, e ringrazio il presidente Enzo Sindoni, con il quale, fin dal primo incontro, ho potuto notare una completa sintonia riguardo al mio ruolo e, soprattutto, ai valori e la mission della famiglia Orlandina Basket. Poter incidere ancora di più sugli aspetti relativi allo scouting e nello stesso tempo stare costantemente al fianco di squadra e staff è l’ideale per chi, come me, punta a diventare un dirigente sportivo completo. Posso garantire che farò del mio meglio ogni giorno per contribuire al successo di questo grande Club.”