Oggi è Venerdì 13: perché è considerato è un giorno sfortunato?

13 Novembre 2020 06:33

Il Venerdì e il numero 13 hanno una cattiva fama: perché? Esiste addirittura una fobia connessa, la “Parascevedecatriafobia”

Oggi, Venerdì 13 Novembre 2020 è un giorno qualunque per molti, mentre alcuni lo considerano un giorno sfortunato: che origini ha questa credenza?

Il Venerdì e il numero 13 hanno una cattiva fama: la loro unione, secondo la credenza popolare, porterebbe sfortuna.

Esiste anche una fobia connessa, la “Parascevedecatriafobia”, una paura persistente, anormale e ingiustificata dei giorni venerdì e del 13.

Una delle tante spiegazioni risale alla mitologia scandinava: inizialmente c’erano 12 semidei e poi arrivò il tredicesimo, Loki, crudele con gli uomini (il 13, in quelle terre, è divenuto segno di malaugurio); altri legano la superstizione alla presenza di 13 persone all’Ultima Cena, ed il tredicesimo commensale era Giuda, il traditore. Filippo II, re di Macedonia e padre di Alessandro Magno, fu ucciso da una sua guardia del corpo dopo aver fatto mettere una propria statua accanto a quelle delle dodici divinità dell’Olimpo.

Per qual che riguarda invece il quinto giorno della settimana, il venerdì è considerato infausto perché, in tale giorno, Cristo fu crocefisso, Eva tenta Adamo con la mela, ed è il giorno in cui si verifica il Diluvio Universale.