Natalia Garibotto, la modella che ha stregato anche Papa Francesco: al Pontefice scappa il like su Instagram [GALLERY]

17 Novembre 2020 19:11

Ecco Natalia Garibotto, la sexy modella apprezzata anche da Papa Francesco: l’account Instagram del Pontefice lascia un cuoricino alla bella brasiliana

Papa Francesco e il like a Natalia Garibotto – Ci sono modelle da milioni e milioni di like sui social, ma una può dire di averne ricevuto uno davvero speciale. Natalia Garibotto, modella brasiliana che vanta oltre 2 milioni di follower su Instagram è diventata virale per aver ricevuto un cuoricino da Papa Francesco (o da chi ne gestisce il profilo)! La ragazza ha infatti postato lo screen di una sua foto nella quale compare il like dell’account ‘Franciscus‘, quello che rimanda all’account Instagram del Santo Padre. La notizia ha reso molto popolare la ragazza che ci ha scherzato su dichiarando: “adesso andrò in Paradiso!“.