MotoGp – Gp Portogallo, Miguel Oliveira firma la pole sul tracciato di casa: la griglia di partenza

21 Novembre 2020 16:11

MotoGp, Gp Portogallo: Miguel Oliveira domina le qualifiche e firma la pole position sul tracciato di casa. La griglia di partenza

MotoGp, Gp Portogallo: le qualifiche – Domani si correrà l’ultima gara della stagione di MotoGp, l’appuntamento del Portogallo sul tracciato di Portimao. Ultimo sabato di qualifiche della stagione dunque, con Miguel Oliveira che ci teneva a far bene sull’asfalto di casa e non ha deluso le attese. Il pilota portoghese ha chiuso in prima posizione le qualifiche del Gp del Portogallo e domani partirà dalla prima fila insieme a Morbidelli e Miller. Male la Suzuki con Rins 10° e Mir, già campione del Mondo, addirittura 20°. Quartararo e Vinales puntano al podio per chiudere al meglio una stagione amara: partiranno rispettivamente 5° e 8°. Dovizioso inizierà l’ultima gara in Ducati da 12°, Valentino Rossi quella in Yamaha da 17°.

MotoGp, Gran Premio Portogallo: la griglia di partenza

1ª Fila 1° Oliveira, 2° Morbidelli, 3° Miller

2ª Fila 4° Crutchlow, 5° Quartararo, 6° Bradl

3ª Fila 7° Zarco, 8° Vinales, 9° P. Espargaro

4ª Fila 10° Rins, 11° Nakagami, 12° Dovizioso

5ª Fila 13° Binder, 14° A. Espargarò, 15° Bagnaia

6ª Fila 16° A. Marquez, 17° Rossi, 18° Petrucci

7ª Fila 19° Salvadori, 20° Mir, 21° Rabat

8ª Fila 22° Kallio