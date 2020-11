Milan, Stefano Pioli positivo al Coronavirus: negativi i giocatori a Milanello

14 Novembre 2020 11:39

Stefano Pioli risultato positivo al Coronavirus dopo essersi sottoposto tampone nella mattinata: negativi i calciatori presenti a Milanello

Nuovo caso di Coronavirus in Serie A, questa volta nel Milan. A risultare positivo non è un calciatore, ma bensì l’allenatore Stefano Pioli che nella mattinta di oggi si è sottoposto ad un tampone rapido che ne ha riscontrto la positività al Covid-19. Stefano Pioli è asintomatico e si trova in quarantena presso il proprio domicilio. Tutti gli altri calciatori presenti a Milanello sono risultati negativi.