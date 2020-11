Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani

5 Novembre 2020 22:10

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani deboli piogge al Nord e al Sud, poi ampie schiarite

Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 6 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord all’inizio ancora molte nubi basse sulle selle zone alpine e prealpine con deboli piogge su quelle più occidentali piemontesi; seguirà un rapido miglioramento con ampie schiarite; prevalenza di cielo sereno altrove.

Centro e Sardegna: nubi compatte su Sardegna orientale, aree interne del Lazio e regioni adriatiche, in diradamento tra pomeriggio e serata su Marche e settore laziale; bel tempo sulle restanti zone centrali.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici e sulla Sicilia settentrionale con deboli piogge e qualche occasionale rovescio associato atteso nelle ore diurne sulle relative zone peninsulari; ampio soleggiamento, al più interrotto dal passaggio di ampie velature sul restante meridione.

Temperature: minime in flessione su pianura piemontese, Lombardia, Emilia-Romagna, triveneto e Sardegna orientale; in leggero rialzo su Campania e regioni ioniche; pressoché stazionarie altrove; massime in tenue calo su regioni centrali adriatiche, Molise e localmente sulla catena alpina, est Sardegna ed appennino meridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti: in prevalenza deboli variabili sui rilievi alpini e prealpini e dai quadranti settentrionali sul resto del paese, con locali rinforzi da nord-est sulle regioni adriatiche e soprattutto su quelle peninsulari ioniche.

Mari: da mossi a molto mossi il mar di Sardegna al largo, il canale di Sardegna e lo Ionio; da mossi a poco mossi gli altri bacini.