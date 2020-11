Messina, scomparso l’imprenditore Gianni Puglisi: è stato alla guida dell’Acr per un breve periodo

20 Novembre 2020 11:45

E’ scomparso Gianni Puglisi, noto imprenditore edile di Messina e presidente del club peloritano per un breve perido

Tra gli imprenditori edili più noti a Messina, grande tifoso dell’Acr nonché presidente del club peloritano per un breve periodo, nell’annata 1982-1983, quella coincisa con la promozione in C1. La città siciliana piange la scomparsa di Gianni Puglisi. Si è spento ieri, come riferisce Gazzetta del Sud, dopo una vita operosa dedicata al lavoro, alla famiglia e alla grande passione per il calcio. Con i colori giallorossi, come detto, un periodo breve ma intenso. Subentrò a Lamberto Sapone alla presidenza e lasciò poi la stessa a Michelangelo Alfano prima che Massimino aprisse il suo ciclo.