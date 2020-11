Messina: l’Amministrazione comunale accoglie la richiesta di aiuto del “Circo Orfei”

21 Novembre 2020 15:02

L’Amministrazione comunale, accogliendo la richiesta di aiuto da parte dei lavoratori e delle famiglie del circo equestre denominato “Circo Darix presenta M. Orfei”, ormai da lungo tempo in fermo lavorativo per via delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione COVID 19, ha interessato il Banco Alimentare di Messina, attraverso la preziosa disponibilità manifestata della ONLUS Terra di Gesù, al fine di garantire loro il necessario sostegno alimentare, nonché eventuali beni di prima necessità, ha manifestato la propria disponibilità per ogni possibile forma di collaborazione. L’iniziativa rientra nella volontà e nei principi programmatici e progettuali dell’Amministrazione Comunale che, attraverso il proprio Assessorato alle Politiche Sociali ed al Volontariato, vuole continuare a mettere in rete le attività di enti pubblici e privati del terzo settore, sia individuali che collettivi, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale che ben esprime il criterio di ripartizione delle loro competenze al fine di attuare al meglio l’esercizio delle attività di interesse generale nel perseguimento del bene comune e, soprattutto, dei più fragili e bisognosi.