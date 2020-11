Paura al Porto di Messina: collisione tra due aliscafi, panico tra i passeggeri

5 Novembre 2020 22:20

Paura al Porto di Messina: incidente nel tardo pomeriggio tra due aliscafi, per i passeggeri tanto spavento ma nessun ferito

Paura nel tardo pomeriggio al Porto di Messina. Come riporta Gazzetta del Sud, si è verificato un incidente tra due aliscafi all’imbarco per Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Per i passeggeri tanto panico ma non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione la nave ”Selinunte Jet”, che stava attraccando, è andata ad impattare contro la “Tindari Jet”. “Le circostanze dell’incidente vanno valutate, possiamo dire che da tempo denunciamo le condizioni dei turni di servizio che portano i lavoratori ad operare in condizioni di forte stress e tempi frenetici , accentuato dal recente incremento di corse tra le due sponde voluto dal Ministero ma al quale Blu Jet non ha risposto predisponendo una flotta qualitativamente e quantitativamente adeguata”, sottolineano Filt Cgil e UIltrasporti.