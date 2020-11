Degrado a Messina: “a Ganzirri fioriere prese d’assalto da numerosi incivili” [FOTO]

21 Novembre 2020 23:05

Degrado a Messina: “a Ganzirri fioriere prese d’assalto da numerosi incivili tra lattine, cicche di sigarette, fazzoletti”

“Riceviamo nel nostro gruppo facebook la segnalazione di un cittadino che ci documenta con una serie di foto come le fioriere ubicate a giro lago vengono puntualmente prese d’assalto da numerosi incivili, infatti troviamo lattine, cicche di sigarette, fazzoletti, eppure vi sono numerose postazioni di cestini per la raccolta differenziata e postazioni deiezioni carine che puntualmente vengono svuotate da Messinaservizi, evidentemente ancora questa città non è pronta a vivere in modo civile rispettando regole per il bene comune di tutti“. E’ quanto afferma in una nota il Comitato Messina Nord.