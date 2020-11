Messina, caso di Coronavirus all’Istituto Paradiso: l’Asp isola solo una classe, ma scatta la protesta dei genitori

13 Novembre 2020 11:28

Secondo i genitori andrebbe messo in isolamento fiduciario l’intero istituto

Caso di Coronavirus all’istituto comprensivo Paradiso di Messina, dove i genitori degli studenti minacciano azioni legali dopo la decisione dell’Asp. Le polemiche sono nate in seguito alla comunicazione inviata alle famiglie dalla dirigente scolastica, di predisporre l’isolamento fiduciario solo della classe 3B a causa della positività di un ragazzo. Secondo i genitori “sia gli studenti delle altre classi che gli insegnanti che insegnano in più classi, sono probabilmente entrati in contatto con il ragazzo, quindi sarebbe stato opportuno da parte dell’Asp mettere in isolamento fiduciario l’intero istituto”. Il messaggio è chiaro: “Non manderemo a scuola i ragazzi”.