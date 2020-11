Mercato NBA – I Golden State Warriors sostituiscono Klay Thompson con Kelly Oubre Jr.

20 Novembre 2020 10:16

Mercato NBA, i Golden State Warriors sostituiscono Klay Thompson dopo l’infortunio: da OKC arriva Kelly Oubre Jr.

Mercato NBA: Golden State, arriva Kelly Oubre Jr. – Nella giornata di ieri una pessima notizia ha sconvolto l’ambiente dei Golden State Warriors: Klay Thompson si è rotto il tendine d’Achille del piede destro. La guardia ha rimediato un brutto infortunio durante un allenamento a Los Angeles in vista della nuova stagione, dopo essere appena rientrato dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro. Stagione finita, la seconda consecutiva di inattività. I Golden State Warriors hanno dunque deciso di tornare subito sul mercato alla ricerca del suo sostituto e l’hanno trovato in Kelly Oubre Jr., arrivato da OKC in cambio di una prima scelta al Draft 2021 protetta 1-20: la pick, a meno che gli Warriors non abbiano uno dei migliori 10 record della lega, si trasformerà eventualmente in due seconde scelte. Golden State pagherà i 14.4 milioni di contratto di Kelly Oubre Jr. grazie alla trade exception ottenuta dalla cessione di Iguodala nella scorsa stagione ma vedrà aumentare il proprio monte ingaggi fino a pagare 134 milioni di luxury tax.