Mercato NBA – DeMarcus Cousins riparte dagli Houston Rockets: i dettagli del contratto

24 Novembre 2020 09:54

Mercato NBA, DeMarcus Cousins sceglie gli Houston Rockets: il centro ex Lakers proverà a rilanciarsi con la franchigia texana

Mercato NBA: DeMarcus Cousins ai Rockets – Inizia oggi un nuovo capitolo della carriera di DeMarcus Cousins. Il centro ex Lakers ha deciso di trasferirsi agli Houston Rockets. ‘Boogie’ ha firmato un annuale al minimo salariale non garantito, una sorta di test riguardante le sue condizioni fisiche, rese precarie da continui e gravi infortuni nelle passate stagioni, ultimo dei quali la rottura del crociato nell’offseason 2019 con i Lakers. Le qualità di Cousins sono indiscutibili, la condizione fisica è un’incognita: se dovesse tornare il Cousins ammirato con Kings e Pelicans, integro fisicamente, potrebbe rivelarsi un ottimo compagno per Harden e Westbrook… ammesso che decidano di restare.