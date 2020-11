Mercato NBA – Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks: al titolo preferisce un triennale da 61.5 milioni

21 Novembre 2020 09:54

Mercato NBA, Danilo Gallinari è un nuovo giocatore degli Atlanta Hawks: l’azzurro mette da parte le ambizioni da titolo e si gode un ricco triennale

Mercato NBA: Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks – Inizia ufficialmente la free agency e il colpo di maggior prestigio lo piazzano gli Atlanta Hawks assicurandosi Danilo Gallinari, probabilmente il giocatore più importante tra i free agent. Nelle scorse settimane il ‘Gallo’, in uscita da OKC, aveva espresso il desiderio di unirsi alla contender, rinunciando a qualche milioni di quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera. Uno sconto, non un taglio netto allo stipendio.

Mercato NBA: Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks – Nessuna contender ha avuto però abbastanza soldi per soddisfare le richieste dell’azzurro, ha abbozzato un tentativo Dallas per innalzare il proprio status formando un trio interessante con Doncic e Porzingis, ma il sing-and-trade con OKC non è andato in porto. L’opzione migliore, scartato anche il timido tentativo dei Knicks, è stata quella di unirsi agli Atlanta Hawks per 3 anni a 61.5 milioni complessivi. La franchigia della Georgia ha un gruppo di giovani interessanti, fra i quali spicca il talento straordinario di Trae Young. Zach Collins un po’ più acerbo, Clint Capela cerca di rilanciarsi dopo l’addio a Houston. Dalla free agency potrebbe arrivare anche Rajon Rondo a portare mentalità ed esperienza.