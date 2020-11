Melissa Satta e Boateng, ‘Chi’ parla di tradimento: flirt del ‘Boa’ con la donna di un ex compagno al Milan?

6 Novembre 2020 11:15

Fra Melissa Satta e Boateng ci sarebbe ancora aria di crisi: il giornale ‘Chi’ parla di un possibile tradimento alla base del momento complicato

Fra Melissa Satta e Boateng ci sarebbe ancora aria di crisi. La coppia, già separatasi nei mesi scorsi, aveva provato a riconciliarsi per il bene del figlio. Le cose sembravano andare bene, salvo poi un altro periodo buio che ha portato ad un allontanamento fra i due. L’ultima foto insieme postata sui social risale alla scorsa estate, mentre la bellissima showgirl si è recentemente goduta una breve vacanza in Val Badia con un’amica e il figlio Maddox. Secondo il giornale ‘Chi’, Melissa Satta avrebbe chiesto una pausa di riflessione al calciatore del Monza, al fine di pensare seriamente al loro futuro insieme. Il motivo di questa pausa di riflessione? “I gossip parlano di un tradimento del calciatore, addirittura con la compagna di un suo ex collega ai tempi del Milan, ma sono soltanto chiacchiere che non trovano riscontro”. Il futuro della coppia è più incerto che mai.